Москва, 21 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. На что следует обратить внимание при продаже автомобиля рассказал юрист Европейской Юридической Службы Дмитрий Безделин в интервью агентству «Прайм».

Rualavto.ru Покупка подержанного автомобиля

Так, юрист сообщил, как правильно оформить договор купли-продажи автомобиля.

«В договоре купли-продажи следует прописать пункт о том, что в случае привлечения к административной ответственности предшествующего собственника, новый собственник несет материальную ответственность перед первым и обязуется в разумный срок возместить все понесенные убытки», — рассказал Безделин.

Также, по его словам, следует оформить акт-приема передачи транспортного средства в двух экземплярах и внести в паспорт транспортного средства (ПТС) запись о новом владельце автомобиля, за исключением того случая, если ПТС был оформлен с помощью электронной регистрации. Безделин порекомендовал составить расписку о получении денежных средств за проданный автомобиль.

Кроме того, он посоветовал при продаже машины отследить регистрацию договора через сайт Госавтоинспекции. Юрист также порекомендовал подать заявление о прекращении регистрации через сайт «Госуслуг» или обратиться лично в подразделение ГИБДД в том случае, если новый владелец не зарегистрирует на себя автомобиль в течение 10 суток после покупки.

Напомним, средняя стоимость дизельного автомобиля с пробегом в России составляет 869 907 рублей — на 95% больше, чем средняя цена подержанных машин на вторичном рынке России.

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