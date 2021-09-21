Самара, 21 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Ускорить подачу тепла в социальные объекты и жилые дома Самарской области поручил глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба мэрии Барнаула Коммунальная авария оставила без отопления более 200 домов в Барнауле

Сообщается, что данный вопрос обсуждался на оперативном совещании в правительстве региона. На текущий момент все муниципальные образования начали подавать тепло в социальные объекты, сообщает пресс-служба.

Отмечается, что почти все такие объекты подключены в Волжском и Красноармейском районах.

«В целом в регионе подача отопления осуществлена в 68% детских дошкольных учреждений, 60% средних общеобразовательных учреждений, 33% учреждений дополнительного образования, 67% медицинских объектов, при этом отапливаются практически все стационары. Исключение составляет Самарская городская детская клиническая больница № 1 имени Н.Н.Ивановой, где исправляют повреждение теплопровода», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что тепло подано почти в 20% многоквартирных домов области.

«Все социальные объекты будут подключены не позднее 22 сентября», — приводит пресс-служба слова министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александра Мордвинова.

Глава Самарской области сообщил, что темпы подачи тепла нужно нарастить.

«Невзирая на более высокие температуры, чем те, что являются нормативными для начала отопительного сезона, мы отопительный сезон начинаем раньше. Ускоряйте темпы. Все возможности для этого есть — вся система теплоснабжения собрана», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области поручил начать отопительный сезон в регионе в 2021 году 15 сентября для минимизации рисков распространения сезонных заболеваний.