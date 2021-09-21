Чебоксары, 21 сентября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе Чувашии вынесен приговор бывшему полицейскому, который заправлял личный автомобиль «служебным» бензином. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по республике.

Павел Редин ИА Красная Весна АЗС

Под уголовное преследование попал бывший оперативный дежурный дежурной части ОМВД России по Чебоксарскому району. Правоохранители установили, что на суточных дежурствах с 16 апреля по 11 мая 2021 года злоумышленник, являясь ответственным лицом за использование топливных карт для заправки транспорта полиции, заправлял бензином личный автотранспорт.

По данным следствия, фигурант уголовного дела также передавал карту знакомому и родственнице для заправки их машин.

Ущерб оценивается в 10 тыс. рублей.

Суд признал экс-полицейского виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 285 ч. 1 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Ему назначено 40 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского, обвиняемого мошенничестве на 4,5 млн рублей. Деньги он получил якобы за прекращение налоговой проверки.

Подробнее: Экс-полицейского в Чувашии обвинили в мошенничестве на 4,5 млн рублей