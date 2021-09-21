Кишинёв, 21 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 20 сентября выявили 950 случаев заражения коронавирусом в ходе 7688 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 282 650 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 268 046 человек, в том числе 674 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1756 пациентов с COVID-19, из которых 124 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6605 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали девять таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 484 заражения коронавирусом в результате проведения 3983 тестов. Выздоровевшими врачи признали 648 человек, скончались десять пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Кишинёве из-за обострения эпидемиологической ситуации для лечения пациентов с COVID-19 привлекли ещё одну больницу. Это муниципальная клиническая больница «Св. Архангел Михаил» на 300 мест.