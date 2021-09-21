Томск, 21 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Предварительные итоги голосования на выборах депутатов Госдумы РФ VIII созыва продолжают подводить в Томской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Как сообщили ИА REGNUM 21 сентября в облизбиркоме, в Томском одномандатном избирательном округе № 181 лидирует Алексей Диденко (ЛДПР). За него проголосовали 35 075 избирателей.

Ранее сообщалось, что в указанном округе лидирует единоросс Илья Леонтьев, получивший более 22% голосов.

По Обскому одномандатному избирательному округу №182 изменений нет. Большинство избирателей поддержало Татьяну Соломатину («Единая Россия»). Она получила 47 377 голосов жителей области.

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Что касается партсписков, как сообщало ИА REGNUM, пятипроцентный барьер преодолели одержавшая победу «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».