Калуга, 21 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Калужской области в 2022 году величина прожиточного минимуму на душу населения в вырастет на 290 рублей и составит 11 908 рублей. Рост составит 2,5%. Об этом 21 сентября сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прожиточный минимум

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление регионального правительства «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области на 2022 год.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2022 году вырастет с 12 488 до 12 980 рублей.

В 2022 году пенсионеры получат на 250 рублей больше по сравнению с 2021 годом: с 10 002 до 10 252 рублей. Для детей прожиточный минимум в 2022 году также увеличится с 11 550 до 11 839 рублей