Чита, 21 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 21 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 67 458, причём 170 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 58 868 пациентов (+110 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1369 человек (+4 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 110 находятся в тяжёлом состоянии (-8 за сутки), 39 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-5 сутки).

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