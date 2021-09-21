Москва, 21 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Четыре транспортные развязки на Московской кольцевой автодороге планируется реконструировать к середине 2024 года. Об этом 21 сентября сообщил вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Строят развязку

По его словам, работа на развязках полностью завершится в ближайшие годы.

«В следующем году будет открыта развязка на пересечении с Осташковским шоссе, в 2023-м — с Алтуфьевским, а в 2024-м — с улицами Верхние Поля и Липецкой», — сказал заместитель мэра.

Бочкарёв напомнил, что за десять лет в Москве реконструировали 18 развязок на МКАД. В ходе работ расширялась проезжая часть за счёт строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос.