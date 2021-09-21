Якутск, 21 сентября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. На территории Якутии леса продолжают гореть в 10 местах. За сутки огнеборцы потушили восемь лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября в оперативном штабе республики.

Dsns.gov.ua Лесной пожар

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Площадь возгораний сокращена на 117,3 тыс. га. Пожаров, приближённых к населённым пунктам, нет.

«Все превентивные мероприятия по защите населённых пунктов выполнены, угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. За сутки для мониторинга обстановки привлекалось 3 воздушных судна от РСЧС», — отметил начальник Главного управления МЧС России по Якутии Павел Гарин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 17 сентября леса Якутии горели в 37 местах, с огнём боролись 324 человека и 64 единицы техники.