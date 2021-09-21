Киев, 21 сентября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Введение обязательной вакцинации от COVID-19 на Украине допустил украинский министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он заявил об этом 21 сентября в эфире телеканала ICTV.

Facebook.comUkrmilitarymedic Вакцинация от коронавируса. Украина

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«Предполагаю», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос телеведущего.

При этом Ляшко уточнил, что в данный момент вакцинация в стране является добровольной, однако добавил, что в правительстве Украины не исключают некоторые изменения в этом вопросе.

«Сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных», — пояснил глава минздрава Украины.

Также он допустил вакцинацию от нового заболевания в стране среди подростков от 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере 80,5 млн жителей Бразилии полностью привились от коронавирусной инфекции.