Оттава, , 08:44 — REGNUM Либеральная партия Канады во главе с премьер-министром Джастином Трюдо получит большинство мест на выборах в парламент. Об этом 21 сентября сообщила радиостанция CBC.

Джастин Трюдо Liberal.ca

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Отмечается, что Трюдо сделал ставку на проведение досрочных выборов, чтобы получить большинство мест в парламенте. Премьер-министр уверен, что канадцы не хотят консервативного правительства в условиях пандемии коронавируса.

В настоящее время Канада входит в число стран мира с наиболее широким охватом вакцинации, и правительство Трюдо потратило сотни миллиардов долларов на поддержку экономики в условиях карантина. Поэтому премьер-министр утверждал, что подход консерваторов, скептически относящихся к строгим ограничениям и предписаниям, будет неверным для страны.

Таким образом, будущая электоральная победа Либеральной партии Канады может быть объяснена последствиями пандемии.