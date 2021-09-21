Кемерово, 21 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Оглашение приговора по первому уголовному делу о смертельном пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который произошёл весной 2018 года, начнётся 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Заводского районного суда Кемерова, который рассматривает дело.

Acdixon В суде

Читайте также: Ответственный за пожарную систему в «Зимней вишне» частично признал вину

Уточняется, что заседание начнётся в 14:00 по местному времени (10:00 по московскому). Из-за участия в деле большого количества людей (подсудимыми выступают восемь человек — руководители и сотрудники ТЦ, а также двое кемеровских пожарных), заседание пройдёт в здании Ленинского районного суда Кемерова.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Заводской районный суд Кемерово завершил стадию прений сторон по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Обвиняемые в халатности руководитель тушения пожара в «Зимней вишне» Андрей Бурсин и глава звена газодымозащитной службы Сергей Генин отказались выступить с последним словом.

Также по теме: В Кемерове завершились прения по одному из дел о пожаре в «Зимней вишне»

Напомним, всего по пожару в «Зимней вишне», произошедшему 25 марта 2018 года и унёсшему жизни 60 человек, большинство из которых — дети, суды рассматривают четыре уголовных дела. Всего в статусе обвиняемых проходят 15 человек. В частности, руководитель компании-разработчика системы противопожарной безопасности в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Игорь Полозиненко обвиняется в «нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц». Гособвинение запросило для него шесть лет и восемь месяцев колонии.