Кош-Агач, Алтай, 21 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В селе Кош-Агач Республики Алтай правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, трагедия произошла 20 сентября около 16:50 часов по местному времени.

МВД по Республике Алтай Смертельно ДТП на Алтае

По предварительным данным, пьяный 57-летний местный житель за рулём Volkswagen Golf Plus наехал на лежавшего на поляне 52-летнего односельчанина.

«Предположительно, ранее мужчины вместе распивали спиртные напитки на окраине села, после чего погибший уснул на земле», — отметили в ведомстве.

В результате потерпевший скончался на месте происшествия. У водителя взяли кровь для проверки на наличие алкоголя.

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