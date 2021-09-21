Джакарта, , 08:36 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии отметило, что в стране в настоящее время имеется 262 350 400 доз вакцины против коронавируса, сообщает Kompas.

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В Индонезию доставили вакцину Sinovac, на этот раз было получено в общей сложности 5 млн доз вакцины.

В сентябре вакцину от коронавируса начнут получать два млн человек в день.

Как сообщало ИА REGNUM, полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 45 224 650 человек или 21,17% населения страны.

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