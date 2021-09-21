Москва, 21 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Такие данные после обработки 100% итоговых протоколов приводит 21 сентября на своём сайте Центризбирком РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

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По предварительным расчётам, у партии будет 112 депутатских мандатов по списку. Также «Единая Россия «победила по 198 одномандатным округам. Получение в сумме более чем 300 мандатов означает конституционное большинство в нижней палате парламента.

Второй результат по итогам обработки протоколов — у КПРФ, 18,93%. Далее идут ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,46% и «Новые люди» — 5,32%.

Прочие партии не преодолели барьер в 5%, необходимый для прохода в Госдуму.

По предварительным данным, в девяти округах побеждают кандидаты КПРФ, в восьми — «Справедливой России — За правду», в двух — ЛДПР. На счету самовыдвиженцев победы в пяти округах, по одной победе — у «Родины», «Партии Роста» и «Гражданской платформы».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что депутаты оправдают доверие избирателей.

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