Москва, 21 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В детских поликлиниках Москвы начали использовать в работе новый электронный сервис — цифровой паспорт ребенка. Им могут пользоваться врачи поликлиник, медработники в школах и детсадах, сообщается на портале мэра столицы.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Электронная медицинская карта

В цифровой паспорт ребенка заносятся данные о группе здоровья ребенка, наличии льгот, хронических заболеваний, контакты его представителей и много другое. Ранее вся информация хранилась разрозненно — и в бумажной карте, и в различных разделах электронной медкарты.

Сведения, собранные в цифровом паспорте ребенка, позволяют врачам быстро увидеть наиболее важные данные о юном пациенте, сформировать правильную тактику лечения и качественно оказать медпомощь.

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что все детские поликлиники Москвы полностью перейдут на электронные медицинские карты с 1 января 2022 года.

Читайте подробнее: Все детские поликлиники Москвы перейдут на электронные медкарты