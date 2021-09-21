Штат Мичиган, США, 21 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В США провели первую стадию испытаний патрульных машин, собранных на базе электрокара Ford Mustang Mach-E в версии GT Performance Edition. Об этом сообщается на сайте компании.

Ford Полицейская версия Ford Mustang Mach-E

Полицейская версия Ford Mustang Mach-E будет проходить испытания в отделении полиции штата Мичиган. Отмечается, что электрическое авто по своему функционалу отвечает большей части требований американской полиции.

Внешне модель выделяется характерной трёхцветной раскраской и надписью Police. Проблесковые маячки и другое оборудование у машины отсутствуют.

Электрокроссовер GT Performance Edition приводится в движение электрической силовой установкой производительностью 480 л. с. (860 Нм). С 0 до 100 км/ч автомобиль набирает за 3,5 секунды. Мотор питается от аккумулятора на 88 кВт-ч. Дальность хода машины на одном заряде составляет 375 км.

Ранее Ford представил спецверсию Mustang GT с электромотором для полиции Великобритании. Электромобиль разгоняется до 100 км/ч меньше чем за четыре секунды.

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