Нью-Йорк, США, , 08:31 — REGNUM Обсуждение ситуации на Корейском полуострове и глобальных нерешенных проблем провели в ходе встречи в Нью-Йорке президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом 21 сентября сообщает администрация южнокорейского лидера.

Антониу Гутерреш Un.org

Уточняется, что Гутерреш в ходе встречи выразил полную солидарность в отношении мира на Корейском полуострове и отметил, что в нынешнем году и КНДР, и Южная Корея отмечают 30-ю годовщину одновременного вступления в ООН, добавив, что он надеется на то, что это будет возможностью для обеих стран улучшить свои отношения.

Также указывается, что генсек ООН отметил, что Южная Корея вносит большой вклад в организацию, включая такие сферы, как мир и безопасность, устойчивое развитие, права человека и реагирование на изменение климата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент США Джо Байден обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем на полях Генеральной ассамблеи ООН пандемию коронавируса, вопросы противодействия изменению климата и усилия по предотвращению конфликтов.