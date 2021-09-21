Нью-Йорк, США, , 08:29 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в Нью-Йорке, встретился 20 сентября с главой Словении Борутом Пахором, с которым обсудил пути расширения двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, это вторая встреча лидеров двух стран с 2018 года.

В ходе встречи Мун Чжэ Ин приветствовал открытие посольства Словении в Сеуле, поздравил Словению с началом председательства в Совете Европейского союза, а также выразил надежду на улучшение взаимопонимания между странами и увеличение объёма торговли.

Глава Южной Кореи попросил словенского коллегу о поддержке в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

В свою очередь, президент Словении выразил надежду на расширение сотрудничества в сфере судоходства и логистики.

По завершении встречи Борут Пахор вручил южнокорейскому президенту «Орден за особые заслуги», а Мун Чжэ Ин наградил коллегу орденом «Мугунхва».

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