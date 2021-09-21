Сосновский район, Челябинская область, 21 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Челябинской области осуждены ещё два наркоторговца. Приговор вынес Сосновский районный суд, сообщает областное управление ФСБ.

stevepb Наркотики

Ранее у этих граждан было обнаружено 2,88 кг. наркотиков. Это вещество они собирались продавать в Челябинске, но были задержаны.

За покушение на сбыт наркотиков один из задержанных осуждён к 6 годам и 6 месяцам заключения, а второй — к 7 годам и 8 месяцам. Отбывать наказание им предстоит в колонии строгого режима.