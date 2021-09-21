Ульяновск, 21 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Ульяновской области в связи с «суточным антирекордом» по числу выявляемых случаев заражения коронавирусом будут усилены ограничительные меры. Соответствующее поручение дал врио губернатора Алексей Русских по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Говоря об эпидемиологической ситуации, руководитель региона подчеркнул, что «она напряжённая» и отметил, что «установлен суточный антирекорд по числу вновь заболевших с начала пандемии — 305 случаев».

Алексей Русских привёл в качестве примера Татарию, где численность населения «гораздо больше», но уровень заболеваемости COVID-19 ниже, а темпы вакцинации растут. Он поручил усилить работу по иммунизации:

«Это никуда не годится. И мы теряем от коронавируса по 10−12 человек в сутки! Очевидно, что принимаемых мер не достаточно, а те, что есть, выполняются, откровенно говоря, спустя рукава».

Врио губернатора Ульяновской области поручил министерству здравоохранения представить предложения для стабилизации ситуации, в том числе по усилению мер санитарно-эпидемической безопасности в образовательных учреждениях.

Напомним, четыре дня подряд в регионе выявляется более 300 случаев заражения коронавирусом ежедневно. Всего с начала пандемии подтверждено инфицирование у 79 962 жителей, скончались 2499 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области прививку от COVID-19 сделали более 352 тыс. жителей, из них двумя компонентами привились почти 301 тыс. человек.