Москва, 21 сентября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0.

ЦСКА

Единственный гол в матче забил нападающий «армейцев» Антон Заболотный на 81-й минуте. Спустя десять минут он же получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

На сегодняшний день ЦСКА идёт на седьмом месте, в активе команды 13 очков. «Спартак» занимает девятое место с 10 очками.