Кызыл, 21 сентября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет 27-летняя жительница Кызыла по обвинению в организации финансовой пирамиды. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Admkrai.krasnodar.ru Пирамида

По данным ведомства, в ноябре 2019 года женщина увидели в соцсетях рекламу получения дохода путём создания пирамиды. Решив заняться «бизнесом», обвиняемая создала в мессенджере группу под названием «Сборник 100%», участникам которой обещала при внесении 1 тыс. рублей вернуть деньги в двойном размере за счёт привлечения новых вкладчиков.

Свои услуги женщина оценила в 50 рублей от каждого вклада в размере от 1 до 5 тыс. рублей и 100 рублей рублей при внесении 5 тыс. и более рублей. Она включила в группу своих знакомых и родственников, которые начали распространять информацию о быстром заработке третьих лиц.

Группа начала приносить систематический доход, после чего обвиняемая создала вторую группу «Закрытый сборник», в которую включила участников, желающих увеличить вложения до 30 тыс. рублей.

«Действие финансовой пирамиды продолжалось до конца декабря 2019 года — до тех пор, пока желающих вкладывать свои денежные средства не осталось. В связи с этим обвиняемая прекратила данную деятельность и закрыла созданные группы», — отметили в ведомстве.

В результате пострадавшими числятся 13 человек, ущерб которых составил 249,3 тыс. рублей. Организатор заработала в общем 50 тыс. рублей, притом, что привлечь ей удалось более 9,2 тыс. рублей.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Кызылчанке теперь грозит штраф в размере до 1,5 млн рублей и лишение свободы на срок до шести лет.

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