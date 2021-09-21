Ижевск, 21 сентября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 20 сентября прививку от коронавируса сделали 389 296 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 320 446 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 4736 жителя республики. 1250 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 38 795 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 959 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 сентября в регионе провели 1 676 614 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3959 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 7079 исследования.

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