Иркутск, 21 сентября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 21 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4825 человек, причём 12 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 106 056 человек (+369 за сутки). Госпитализированы 1859 (+31 за сутки). Выздоровели 95 306 пациентов (+367 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 432 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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