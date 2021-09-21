Бейрут, 21 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Вотум доверия со стороны ливанского парламента получило правительство национального спасения Ливана во главе с премьер-министром Наджибом Микати. Об этом 20 сентября сообщил журналистам спикер палаты представителей Набих Берри.

Парламент Ливана

По результатам соответствующего голосования, правительственную программу поддержали 85 законодателей, а 15 — проголосовали против. Заседание палаты началось с задержкой на один час из-за поломки электрогенератора, через который подается свет в зал для собраний.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан на встрече представителем ливанского движения «Хезболла» в Тегеране Абдаллой Сафиддином поздравил народ Ливана с формированием нового правительства страны.