Берёзовский район, Югра, 21 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Югре в отдалённых посёлках Берёзовского района в двух магазинах обнаружили завышенные в 1,5 раза цены на продовольствие. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

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Наценка на реализуемые продукты достигла 156% при максимально допустимом уровне в 50%.

В отношении двух бизнесменов возбуждены административные дела по ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ («Завышение установленных надбавок к ценам»).