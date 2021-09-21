Брюссель, 21 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран Евросоюза выразили солидарность с Францией в связи с решением Австралии отказаться от закупки французских подводных лодок в пользу соглашения с США и Великобританией. Такое заявление в ходе министерской встречи, которая прошла 20 сентября в закрытом режиме на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передаёт агентство Reuters.

European Parliament Жозеп Боррель

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«Министры выразили явную солидарность с Францией. Это объявление противоречило призывам к более тесному сотрудничеству с Евросоюзом в Индо-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул Боррель.

Глава дипломатии ЕС отметил, что для достижения стабильности и мира в Индо-Тихоокеанского регионе, где усиливается влияние Китая, необходимо «больше сотрудничества, больше координации и меньше фрагментации».

Боррель добавил, что Евросоюз был «застигнут врасплох» объявлением о прекращении контракта.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового трёхстороннего партнёрства в сфере безопасности (AUKUS), направленного на поддержание стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках альянса военно-морские силы Австралии рассчитывают получить не менее восьми атомных подводных лодок, строительство которых запланировано в Аделаиде.

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Франция резко отреагировала на это решение, отозвав для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры, а встреча министров обороны Великобритании и Франции была отменена.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что в ситуации с AUKUS США, Британия и Австралия повели себя «неприемлемо» по отношению к Франции.