Ижевск, 21 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 17 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано десять летальных случаев.

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Скончались женщины в возрасте 46, 60, 61, 72, 73, 75, 78, 82 лет и 91 года, а также мужчины в возрасте 60, 63, 65, 68, 69, 73, 74, 82 и 87 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1855 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 сентября в регионе выявили 230 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 226 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 51 341 случая. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 7848 жителей.

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