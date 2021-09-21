Владивосток, 21 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В розыгрыше ценных призов среди вакцинированных от COVID-19 примут участие почти 100 тыс. жителей Приморья — именно столько зарегистрировались до 20 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Розыгрыш сертификатов на две квартиры и пять машин пройдет 25 сентября в прямом эфире «Общественного телевидения Приморья», а также в соцетях.

«Во время прямого эфира с помощью генератора случайных чисел будут определены семь победителей. Их номера, которые они получили при регистрации на региональном портале госуслуг, отразятся на экране и дополнительно будут опубликованы на официальном сайте правительства Приморья. Далее все победители пройдут процедуру проверки профильными органами власти на соответствие условиям розыгрыша. Это займет до двух рабочих дней. После чего с ними свяжутся по телефону», — пояснили организаторы.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября каждый гражданин Болгарии, получивший прививку против коронавируса COVID-19, сможет стать участником розыгрыша памятных подарков или наборов мебели.