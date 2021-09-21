Набережные Челны, Татарстан, 21 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В городе Набережные Челны неизвестные, отогнув входную дверь, проникли в ювелирный салон. Злоумышленники разбили стеклянные витрины и похитили ювелирные изделия на общую сумму 2,8 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ювелирный магазин

Инцидент произошел 18 сентября около 04:00. Пропажу утром обнаружили сотрудники магазина. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что подозреваемые скрылись на автомобиле белого цвета.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленников задержали. Ими оказались ранее неоднократно судимые двое жителей Самарской области 1991 и 1992 годов рождения. Один из задержанных находился за совершенные кражи в федеральном розыске.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным. Похищенное изъято.

ИА REGNUM напоминает, на территории Казанской ярмарки в июле 2018 года во время погрузки драгоценностей, принадлежащих российской ювелирной компании, был похищен чемодан с ювелирными украшениями и бриллиантами на общую сумму более 160 млн рублей.

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