Ижевск, 21 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 21 сентября выявили 230 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 226 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 51 341 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 21 ребенок в возрасте до 14 лет и 54 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 133 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 41 638 человек. Скончались 1855 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 17 летальных случаев, накануне скончались десять жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 7848 жителей. Из числа получающих лечение 6564 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1505 человек — в состоянии средней степени тяжести, 339 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации в Удмуртии до 20 сентября прививку от коронавируса сделали 384 560 человек. Второй компонент препарата получили 319 196 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.