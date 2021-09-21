Москва, 21 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Российский концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» ведет разработку гибридного автомобиля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя гендиректора концерна по производственно-технической политике Александра Ведрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Отмечается, что машина будет создана для гражданского рынка. Модель будет оснащаться газовым мотором и электрической установкой. Газовый электромобиль получит название E-NEVA.

По предварительным данным, концерн создаст две версии E-NEVA: газовый автомобиль с электропередачей и газовый электрокар с возможностью подзарядки. Первая модификация на одном заряде может проехать свыше 1000 км, а вторая — 810 км. Обе версии с 0 до «сотни» могут разгоняться за 8,5 с. Их максимальная скорость составит 180 км/ч.

Ранее руководитель пресс-службы КамАЗа Олег Афанасьев сообщил, что серийная версия электрического смарт-кроссовера «Кама-1» появится в России не раньше 2024 года.

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