Пермь, 21 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В школах Перми с 21 сентября возобновляют учебный процесс, сообщает пресс-служба мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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В образовательных учреждениях проверили системы безопасности, усилили охранный режим. Все посторонние лица, в том числе родители, в здания школ не допускаются.

По данным муниципального департамента образования, к началу учебного года все учреждения прошли мониторинг безопасности, в том числе антитеррористической.

Напомним, 20 сентября в вуз Перми проник вооруженный молодой человек и открыл стрельбу. Погибли шесть человек, десятки людей госпитализированы. Из-за ЧП занятия в вузах, школах и ссузах региона отменили. Учреждениям дали один день на усиление безопасности.