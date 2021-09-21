Чебоксары, 21 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Соболезнования жителям Пермского края после стрельбы в вузе выразили глава Чувашии Олег Николаев и врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Олег Николаев

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Соболезнования руководители регионов опубликовали на своих страницах в социальных сетях.

«Это большая трагедия, к которой невозможно остаться безучастным. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал глава Чувашии Олег Николаев, выразив соболезнования близким и родным погибших в Перми.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских отметил, что «с большой болью» читает новости из Перми:

«Гибель людей — это огромное горе. У некоторых взрослая жизнь только-только начиналась, теперь ребят нет».

Руководитель региона также выразил соболезнования родным и близким погибших:

«Пермяки, держитесь, мы с вами».

Kremlin.ru Алексей Русских

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября на территории пермского вуза 18-летний студент открыл стрельбу. Погибли шесть человек. Ранения и различные травмы получили ещё 28 человек. В оказании медицинской помощи было задействовано 28 бригад службы скорой помощи.