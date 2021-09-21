Киев, 21 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. За высокие цены на газ для жителей Украины несет ответственность президент страны Владимир Зеленский. Об этом 21 сентября заявил бывший депутат украинской Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».

tov_sergeant Евгений Мураев

Как указал экс-депутат, повышение цен на голубое топливо в стране произошло в том числе и из-за того факта, что газовые хранилища Украины в настоящее время наполовину пусты и до конца года стране необходимо еще 10 млрд куб. метров газа.

«Сегодня газ уже за 800 долларов. А можно задать вопрос «Нафтогазу», (Юрию. — ред.) Витренко, (Владимиру) Зеленскому, (Дмитрию) Шмыгалю. Чем они думали? Почему мы будем теперь покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население?» — отметил Мураев.

Также он напомнил, что до этого Россия предлагала Киеву заключить прямой контракт на покупку газа, по которому его цена составила бы порядка $175 за тысячу кубометров, однако украинские власти отказались от этого предложения и теперь, как подсчитал Мураев, жителям страны придется переплатить за голубое топливо свыше $6 млрд.

«Вот к чему ведет глупая, псевдопатриотическая, недальновидная, непрагматичная и неэгоцентричная политика нашей власти», — добавил бывший депутат Рады.

При этом он уточнил, что сложившаяся ситуация, по его мнению, связана с некомпетентностью украинских политиков.

«Не хочется идиотов у власти называть идиотами и реально говорить, чем это закончится. Если понимать перспективу, которую они своими нерадивыми действиями заложили на несколько лет вперед, и если они ее реализуют, то у нас печальная перспектива», — пояснил Мураев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что страна может оказаться под ударом новых проблем после выборов в Государственную думу России.