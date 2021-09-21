Уфа, 21 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Тела мужчины и женщины обнаружили в ходе тушения пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

Сообщается, что рано утром 21 сентября спасатели Буздякского района получили информацию о пожаре в жилом одноэтажном бревенчатом доме размером 5×6 метров в населенном пункте Старый Шигай.

По тревоге были подняты восемь огнеборцев на трех единицах техники. Вскоре пожар был ликвидирован.

Отмечается, что во время разбора места пожара спасатели обнаружили фрагменты тел мужчины 1939 года рождения и женщины 1936 года рождения.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в ходе тушения пожара в доме обнаружили тело девочки.