Новосибирск, 21 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. На сегодняшний день 6430 молодых семей Новосибирской области получили единовременную выплату при рождении ребёнка. Объём финансирования этой меры поддержки уже составил более 63 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

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Напомним, что в 2021 году возраст родителей для получения единовременной выплаты увеличен с 30 до 35 лет включительно.

Размер пособия — шесть тысяч рублей на первого ребёнка, 12 000 рублей на второго ребенка и 18 000 рублей на третьего и последующих детей.

Отмечается, что родители вправе подать заявление на выплату в течение шести месяцев со дня рождения ребёнка.