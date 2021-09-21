Москва, 21 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 20 сентября открылись ростом по рублевым парам. У рубля вообще не было никаких шансов на укрепление, поскольку наблюдалось бегство инвесторов из рисковых активов и падение основных мировых индексов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По итогам дня рубль подешевел к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,79%, до 73,42 руб., евро/рубль — на 0,78%, до 86,08 руб. К британцу нацвалюта подорожала на 0,83%, до 100,31 руб.

Опасения по поводу дефолта китайской компании Evergrande спровоцировали распродажу в Азии, которая распространилась на Европу и США. Поэтому рублю досталось вместе со всеми. Застройщик с долгом более $300 млрд задерживает выплаты банковских кредитов, а также платежи поставщикам и инвесторам

К тому же 22 сентября ФРС США огласит решение по ставкам. Неопределённость сохраняется, так как никто не знает, будет или нет на встрече обсуждаться сворачивание программы количественного смягчения.

Сегодня, 21 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $74,53. Основные валюты корректируются после падения. Утренняя сессия по рублю открылась ростом, укрепившись на 0,16%.

Рынок останется дерганным до конца недели, потому что компании Evergrande 23 сентября нужно рассчитаться по процентам — $85 млн.

Неизвестно, сможет она рассчитаться по долгам или нет. Чтобы на внутреннем валютном рынке повысился спрос на рубль, паре доллар/рубль нужно закрепиться ниже 73,05. Если покупатели удержат курс выше 73, то рост может усилиться до 74 руб.

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