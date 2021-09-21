Ташкент, 21 сентября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Сегодня, 21 сентября, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступит с видеообращением в общеполитических дебатах высокого уровня на 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Как сообщает пресс-служба главы Узбекистана, Мирзиёев представит международному сообществу свое видение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки, роли ООН в консолидированном реагировании на современные угрозы и вызовы, а также раскроет суть глубоких демократических реформ, осуществляемых в целях построения Нового Узбекистана, которые приобрели необратимый характер.

Ожидается, что президент Узбекистана выдвинет ряд важных инициатив, направленных на укрепление мира и безопасности, восстановление мировой экономики, обеспечение устойчивого развития, углубление диалога в регионе и на глобальном уровне, продвижение прав и свобод человека, а также борьбу с такими вызовами транснационального характера, как изменение климата, деградация окружающей среды и биоразнообразия, высыхание Аральского моря.