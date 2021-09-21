Кызыл, 21 сентября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В Туве задолженность потребителей за тепло и электроэнергию перевалили за 1,4 млрд рублей. Из них 433 млн приходится на юридических лиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

vestikavkaza.ru Электроэнергия

Так, бюджетные учреждения задолжали 82,9 млн рублей. Предприятия топливно-энергетического комплекса. ЖКХ и управляющие компании накопили 216 млн долгов.

«Жители республики накопили 982,9 млн рублей долгов. Из них за электроэнергию 406,7 млн рублей, за теплоэнергию — 576,3 млн рублей», — отметили в правительстве.

По словам министра топлива и энергетики Тувы Романа Кажин-оола, ситуация с задолженностью за услуги ЖКХ является главной проблемой в работе по подготовке к зимнему периоду.

Читайте также: Жители Алтая накопили более пяти миллиардов рублей долгов по коммуналке