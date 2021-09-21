Красноярск, 21 сентября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Третий случай завозной тропической малярии зарегистрирован в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 сентября в краевом управлении Роспотребнадзора.

Cdc.gov Малярийный комар

Малярию выявили у мужчины, вернувшегося из Южной Америки. По данным ведомства, он был в служебной командировке в Республике Гайана.

Роспотребнадзор просит население края соблюдать меры профилактики при выезде в эндемичные по малярии страны.

Напомним, ранее ведомство сообщало о регистрации в Красноярском крае в текущем году двух завозных случаев тропической малярии. Заболели турист, побывавший в Танзании, и работник, вернувшийся из служебной командировки из Судана. Возраст заболевших — 32 года и 37 лет. Перед выездом они не проводили химиопрофилактику малярии.

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