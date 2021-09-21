Керчь, Крым, 21 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. На керченском судостроительном заводе «Залив» имени Б. Е. Бутомы 21 сентября спустят на воду новый малый ракетный корабль (МРК) «Аскольд» проекта 22 800 «Каракурт». Об этом сообщает пресс-служба ВМФ на сайте Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Малый ракетный корабль «Одинцово»

Торжественная церемония спуска на воду нового боевого корабля пройдёт под руководством Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, который уже прибыл в Керчь в сопровождении группы адмиралов и офицеров Главного командования ВМФ.

МРК «Аскольд» станет вторым кораблём проекта 22 800, построенном на керченском заводе «Залив». Первый МРК этого предприятия, получивший название «Циклон», спустили на воду в конце лета 2020 года. В настоящее время он проходит в Новороссийске комплекс испытаний. На третьем «Каракурте» — «Амуре» — завершены корпусные работы и идёт монтаж оборудования.

Напомним, в настоящее время в составе ВМФ находятся три МРК проекта 22 800, построенных ОАО «Пелла» — «Мытищи», «Советск» и «Одинцово». В стадии достройки на плаву находятся ещё пять кораблей. На различных этапах постройки находятся ещё несколько «Каракуртов».

пресс-служба ВМФ "Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в сопровождении начальников профильных управлений Главного командования ВМФ проверит ход надводного кораблестроения на судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы и ознакомится с деятельностью руководства завода по развитию производственных мощностей предприятия».

Как сообщало ИА REGNUM, Черноморский флот до конца 2021 года будет усилен ещё двумя малыми ракетными кораблями (МРК) проекта 22 800 «Каракурт».