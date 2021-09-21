Самара, 21 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Тело рыбака обнаружили в реке в Самарской области. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба областной поисково-спасательной службы.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Рыбаки

Сообщается, что 19 сентября на реке Самара в затоне «Второй отстойник» около камышей рыбаки обнаружили бесхозную лодку, в которой находились удочки.

20 сентября водолазы выдвинулись на место для поиска пропавшего рыбака 1937 года рождения.

«В месте проведения поисковых работ видимость с фонарем составляла 0,5 метра. Рельеф дна имел перепад с 2 метров до 12 метров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что после трех часов поисков тело рыбака было найдено на значительном расстоянии от лодки. Водолазы передали тело сотрудникам полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области возбудили дело после столкновения гидроциклов на реке.