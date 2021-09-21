Нью-Дели, 21 сентября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Один военнослужащий армии Индии получил ранение в ходе контртеррористической операции в Джамму и Кашмире, передает телеканал NDTV.

Kashmir Pictures Кашмир

По его данным, отряд из шести террористов проник с пакистанской территории и подобрался к городу Ури. Для поимки боевиков была развернута масштабная операция по зачистке территории. В ходе перестрелки получил ранение один из военнослужащих. Другие подробности пока не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индии отключили сотовую связь и интернет на территории Джамму и Кашмир из-за террористической угрозы. Сейчас территория штата оцеплена, контртеррористическая операция продолжается.