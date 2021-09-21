Ульяновск, 21 сентября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В Ульяновскую область продолжают поступать вакцины от COVID-19 и наращивают количество выездов мобильных бригад. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания по комплексному развитию региона.

Cap.ru Вакцинация

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По данным министерства здравоохранения, к вакцинации от COVID-19 в регионе приступили 352 265 человек, в том числе завершили иммунизацию (то есть привились двумя компонентами) 300 900 жителей. Для формирования коллективного иммунитета планируется привить 595 тыс. граждан.

Власти отмечают, что для роста темпов и охвата населения вакцинацией от COVID-19 увеличено количество выездов мобильных бригад. В сельские учреждения закуплено холодильное оборудование для хранения вакцины, что позволяет прививать население районов ежедневно.

Всего в регион поступило более 434 тыс. комплектов вакцин от COVID-19, остаток составляет 81,8 тыс. доз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области создано 54 пункта вакцинации, в том числе десять мобильных. На выездах работает 31 бригада.

Напомним, четыре дня подряд в регионе выявляется более 300 случаев заражения коронавирусом ежедневно. Всего с начала пандемии подтверждено 79 962 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.