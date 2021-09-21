Новокузнецк, Кемеровская область, 21 сентября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области саперы уничтожили артиллерийский снаряд. Об этом сообщило региональное управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

42.rosguard.gov.ru В Кузбассе уничтожили опасную находку

Боеприпас был обнаружен на одном из городских предприятий Новокузнецка среди металлолома. Прибывшие на место саперы установили, что находкой является 122 миллиметровый артиллерийский снаряд со следами коррозии.

Взрывотехники вывезли его на полигон и уничтожили накладным зарядом.