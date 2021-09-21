Кош-Агачский район, Алтай, 21 сентября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В Кош-Агачском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело против местного жителя за нападение на полицейских. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл 14 сентября в селе Кош-Агач.

Коса

В тот день поступило сообщение о том, что неизвестный повреждает чужой автомобиль. Прибыв на место происшествия, правоохранители увидели пьяного 40-летнего мужчину, вооружённого косой. Увидев стражей порядка, злоумышленник переключился на их автомобиль.

«Когда следователь, одетый в форменное обмундирование, попытался пресечь его противоправные действия, мужчина нанес представителю власти не менее 1 удара косой в область левой руки, причинив тем самым телесные повреждения, не опасные для жизни и здоровья», — отметили в ведомстве.

Затем разбушевавшийся мужчина кинул камень в сторону полицейских, но не попал. Через некоторое время подозреваемого всё же удалось успокоить, после чего его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.