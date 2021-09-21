Хабаровск, 21 сентября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В арбитраж Хабаровского края поступил финансовый иск от «Роснефти», ответчиком по которому выступает крупный подрядчик «Газпрома» и «Роснефти» — АО «Салаватнефтехимремстрой». Иск к предприятию из Башкирии пока судом не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Glavarb.ru «Роснефть»

Исковое заявление подано 21 сентября 2021 года. Сумма требований — 5 623 037 136,75 рубля. Детали дела пока неизвестны.

В 2020 году «Роснефть» уже судилась с этим же подрядчиком в хабаровском арбитраже, но сумма претензий была меньше. В основе спора лежал договор подряда от 2013 года, заказчиком по которому изначально было ООО «РН-Комсомольский НПЗ», но позднее эту роль на себя взяла «Роснефть». Контракт касался строительства комплекса гидрокрекинга (секции гидрокрекинга-гидроочистки).