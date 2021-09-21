Компания «Роснефть» подала иск на 5,6 млрд рублей
Хабаровск, 21 сентября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В арбитраж Хабаровского края поступил финансовый иск от «Роснефти», ответчиком по которому выступает крупный подрядчик «Газпрома» и «Роснефти» — АО «Салаватнефтехимремстрой». Иск к предприятию из Башкирии пока судом не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление подано 21 сентября 2021 года. Сумма требований — 5 623 037 136,75 рубля. Детали дела пока неизвестны.
В 2020 году «Роснефть» уже судилась с этим же подрядчиком в хабаровском арбитраже, но сумма претензий была меньше. В основе спора лежал договор подряда от 2013 года, заказчиком по которому изначально было ООО «РН-Комсомольский НПЗ», но позднее эту роль на себя взяла «Роснефть». Контракт касался строительства комплекса гидрокрекинга (секции гидрокрекинга-гидроочистки).
АО «Салаватнефтехимремстрой» учреждено в марте 1995 года. Фирма была исполнителем более 100 госконтрактов на общую сумму свыше 23,2 млрд рублей. В январе 2020 года газета «Коммерсант» сообщала, что АО перешло в собственность московского ООО «Управляющая компания Меркури кэпитал траст», долю в котором имеет директор общества Дмитрий Степанов.