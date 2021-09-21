Новосибирск, 21 сентября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. В Новосибирской области с сентября 2021 года педагоги организаций системы профессионального образования будут получать доплаты по 5 тысяч рублей ежемесячно за классное руководство. На эти цели регион получил из федерального бюджета около 50 млн рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

ИА REGNUM Педагоги

По словам новосибирского министра образования Сергея Федорчука, за счёт этих средств выплаты получат педагоги 63 колледжей, техникумов, лицеев и центров профессионального обучения.

Напомним, с 1 сентября 2020 года по поручению президента доплаты за классное руководство стали получать педагоги общеобразовательных школ.